Temptation Island Antonella e Pietro: colpo di scena, la scelta della showgirl (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island, al loro falò finale niente va come previsto. Fonte: Instagram @AntonellaeliatvAntonella e Pietro, dove eravamo rimasti? Martedì il falò di confronto tra la coppia è stato interrotto, questa sera per loro sarà la resa dei conti. Pietro ha ferito la sua fidanzata, rimarcando il suo essere sola: l’ex di Non è la Rai ha infatti perso entrambi i genitori e non ha mai avuto figli. Pietro ha invece rimarcato di aver un figlio e di aver quindi realizzato qualcosa nella vita, al punto che il web si è vendicato e ha preso di ... Leggi su chenews

