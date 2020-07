Iraq, bambini yazidi torturati dall’Isis e ora rifiutati dalle loro comunità: la denuncia di Amnesty (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo Stato Islamico li aveva fatti schiavi: bambini soldato addestrati alla guerra e ragazze violentate, abusate e torturate. Ora i “figli” dell’Isis tornati a casa sono stati privati di tutto. È l’allarme lanciato da Amnesty International sulla condizione dei minori appartenenti alla minoranza yazidi, perseguitati dallo Stato Islamico dal 2014 al 2017, in quello che l’Onu ha definito un genocidio. La ricerca Legacy of Terror: The Plight of Yezidi Child Survivors of ISIS, – condotta nelle province curde irachene di Sinjar e Dohuk – mostra l’eredità lasciata dall’Isis a circa 2mila bambini rientrati nelle comunità d’origine. L’organizzazione denuncia come molti bambini sopravvissuti siano tornati con ... Leggi su open.online

Girato in Medio Oriente, sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano ... La sua intenzione è quella di raccontare gli uomini, le donne e i bambini oltre il conflitto, quella gente che tenta di ...

È la sorte di quasi 2000 bambini Yazidi. Leggi anche Yazidi, storia di un genocidio Yazida incontra il suo carnefice in Germania, la denuncia: «Centinaia di miliziani di Isis scappati in Europa» Iraq, ...

