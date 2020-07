Inter, la parola passa a Lautaro Toro ritrovato per convincere Messi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Barcellona tornerà all'assalto per l'argentino, che però può restare a Milano: un assist per la 'Pulce'. Leggi su quotidiano

Intervenuto ai microfoni di "90° Notte Gol” su "Rai 2", l’ex calciatore della Juventus Marco Tardelli ha voluto rispondere a chi, come l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, aveva criticato la sc ...

Inter, la parola passa a Lautaro Toro ritrovato per convincere Messi

Può ben dirlo, Lautaro Martinez, che c’è chi ha parlato parecchio in questi mesi. Più di lui senza dubbio alcuno, visto che l’argentino ha fatto voto di silenzio ormai da diversi mesi e sui social non ...

