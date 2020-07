Due ragazzi si baciano in discoteca, il bodyguard li caccia: «Abbiamo paura a camminare mano nella mano» – L’intervista (Di giovedì 30 luglio 2020) Michele e Giacomo, 35 e 23 anni, decidono di trascorrere una serata in un lido-discoteca a Policastro Bussentino, in provincia di Salerno. È un sabato sera come tanti, non hanno nemmeno il tempo di prendere un cocktail che un bodyguard li rimprovera duramente (si erano appena baciati): «Dovete mantenere la distanza di sicurezza». «Ma siamo congiunti» è stata la loro risposta (convivono da un anno a Bari, ndr). «Ci ha presi di mira. Accanto a noi c’erano diverse coppie etero che si baciavano e abbracciavano indisturbate», racconta a Open Michele Ciavarella. Insomma, stando alla denuncia dei due, pare che il distanziamento sociale causa Coronavirus valesse solo per loro. Per la coppia omosessuale. «Ci siamo sentiti sputati fuori, rigettati. Abbiamo anche vomitato per lo ... Leggi su open.online

punkskz : sto comprando due album con due canzoni ma almeno le hanno scritte entrambe i miei ragazzi ok - gbrfrc__ : RT @arukavocado: cerco tre ragazzi e due ragazze per vivere in due appartamenti vicini e bere caffè a tutte le ore ed essere amici per la v… - _soff_sun_ : RT @Serejxx: ????Questo link l'ho creato io, È IL CONCERTO DI SAN SIRO DEI RAGAZZI (con anche il pezzo del backstage). Se non volete occupa… - Mdicintio1 : @RadioSavana No ragazzi , questo è Maduro due , sto rivivendo le stesse cose che ho vissuto in 12 anni di Venezuela, spaventoso... - EmaPaladino : #GallidellaLoggia afferma che i ragazzi delle periferie violano norme di sicurezza per il Covid19. Due considerazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due ragazzi Scooter si urtano, due ragazzi feriti ArezzoNotizie Pomeriggio di incidenti: quattro feriti in due sinistri tra la statale del Santo e Maserà

Nell'incidente lungo la nuova statale del Santo l'automobilista è stato estratto dalle lamiere, stabilizzato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuo ...

Ragazza aggredita a schiaffi davanti al distributore di sigarette

Un uomo sulla cinquantina, fuori di sé, che prende a calci e schiaffi una ragazza di appena vent’anni e minaccia fisicamente tutti i presenti, impietriti: "Ve ’masso tutti", dice in dialetto veneto. É ...

Nell'incidente lungo la nuova statale del Santo l'automobilista è stato estratto dalle lamiere, stabilizzato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuo ...Un uomo sulla cinquantina, fuori di sé, che prende a calci e schiaffi una ragazza di appena vent’anni e minaccia fisicamente tutti i presenti, impietriti: "Ve ’masso tutti", dice in dialetto veneto. É ...