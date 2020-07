D’Amato: test anche su autobus in arrivo ad Anagnina (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “In merito ai test iniziati ieri per chi proviene dalla Romania, Bulgaria e Ucraina e arriva presso il terminal dei bus di Tiburtina presto inizieranno i test di sieroprevalenza anche presso la stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Per coloro che sono giunti a Roma da questi Paesi con mezzi propri o con altri vettori da domani e’ disponibile inoltre il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3). “Questa e’ una misura di potenziamento per aumentare i livelli di prevenzione assieme all’istituto della quarantena. E’ una modalita’ che abbiamo gia’ sperimentato con altre comunita’ di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio”, commenta ... Leggi su romadailynews

