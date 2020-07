Asciugamani morbidi e profumati con questo semplice trucchetto! (Di giovedì 30 luglio 2020) Volete che i vostri Asciugamani emanino sempre un buon odore e che siano sempre super soffici? Ecco come fare. Dosare il detersivo per lavare i panni Saper dosare quanto detersivo utilizzare per lavare il vostro bucato vi aiuterà ad avere sempre degli Asciugamani profumatissimi. Mettere troppo detersivo potrebbe causare la formazione della muffa. Cosa usare al posto del normale detersivo Al posto del comune detersivo per lavare i panni potete utilizzare dei rimedi naturali, che vi aiuteranno ad avere sempre un bucato profumato. Di seguito qualche consiglio utile. Detersivi naturali fai da te: idea numero 1 Per donare ai vostri Asciugamani un profumo buonissimo potete usare: 1 litro di acqua 118 ml di succo di limone. Amalgamare insieme i due ingredienti e trasferiteli all’interno del cassetto ... Leggi su pianetadonne.blog

