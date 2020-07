Turismo, Verizon: "Nell'hospitality è allerta hacker" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Scatta l'allerta sicurezza informatica nel settore turistico dell'hospitality. Nell'estate del Covid, le misure di prevenzione e le restrizioni in atto potrebbero, infatti, non essere l'unico nemico del settore ospitalità e ristorazione perché "gli hacker sono sempre in agguato". A evidenziarlo sono i dati dell'industria turistica del Dbir 2020 di Verizon, che ha analizzato più di 100 incidenti ai danni di aziende del settore a livello mondiale, dei quali 92 con una perdita di dati confermata. Tra gli obiettivi principali degli attacchi a questo settore ci sono i dati relativi ai pagamenti (68%), ma anche quelli personali (44%), seguiti dal furto di credenziali (14%). Oltre ai danni alla reputazione e alla perdita di fiducia da parte degli utenti, uno dei ... Leggi su iltempo

