Schalke 04 l’ex portiere Reck: “Calcio di oggi è la più grande impresa di pu*****ne” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'ex portiere dell'FC Schalke 04 Oliver Reck, si sta battendo contro l'industria del calcio e sostiene che sia gestito da persone che non hanno nulla a che fare con questo mondo. Reck sostiene che l'attività è dettata da persone che in realtà non hanno esperienza e pensano solo a come fare soldi. La critica dell'ex numero uno della squadra tedesca sul calcio moderno è feroce: "Dico sempre: questa è la più grande impresa di puttane che esista", ha dichiarato nel podcast di Spotify di "In the head of the trainer". "Credo semplicemente", ha aggiunto l'ex portiere di Werder Brema e Schalke 04, " che ci sono tanti intrighi che vengono creati appositamente e con regolarità". ... Leggi su itasportpress

