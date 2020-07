Scarpa D’oro: Immobile supera Lewandowski e si porta a -1 dal record di Higuain in Serie A (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con il gol realizzato questa sera contro il Brescia, ossia il 35esimo stagionale in Serie A, Ciro Immobile ha staccato Robert Lewandowski nelle classifica della Scarpa d’oro e ora è solo al primo posto con 70 punti. Manca inoltre un solo centro al record di Gonzalo Higuain, che nella stagione 2015/16, concluse il campionato con 36 gol. FOTO: Twitter ufficiale Lazio L'articolo Scarpa D’oro: Immobile supera Lewandowski e si porta a -1 dal record di Higuain in Serie A proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Acerbi_Fra : Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d'oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas…

