Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo l’ottavo posto. Record di Caputo merito di tutti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DE ZerbiQueste le sue parole a SkySport: "Mi è piaciuto tanto il Sassuolo. Noi ci stiamo giocando l'ottavo posto e per noi vuole dire tantissimo. Noi siamo una squadra che è andata oltre e ripetere questo campionato l'anno prossimo non sarà semplice. Ci meritiamo di raggiungere il nostro obbiettivo. Non c'è stato molto da lavorare dal punto di vista psicologico. Il traguardo di Caputo non è solo suo, ho chiesto ai ragazzi che diventasse una cosa di tutti. Mi piacerebbe inoltre che Berardi raggiunga i 15 gol. Raspadori è un bel giocatore, ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi Calciomercato Sassuolo: ritorno di fiamma per Alin Tosca, lo vuole De Zerbi Sassuolonews.net Calcio: Vincono Lazio, Milan, Verona, Sassuolo e Lecce

Rimane aperto il discorso 2° posto e per la salvezza PALERMO (ITALPRESS) - La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con Atalanta e Inter, che si sfideranno nell'ultimo match, per il secondo p ...

