Open arms, serve chiarezza su come agì Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi al Senato si vota la richiesta del Tribunale dei ministri di Palermo di procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio. I fatti in questione sono quelli di agosto 2019 quando la nave Open arms dell’omonima Ong spagnola, dopo aver soccorso 163 persone durante tre diverse operazioni, prima di raggiungere un place of safety rimase 21 giorni in mare, 6 dei quali di fronte a Lampedusa. È trascorso quasi un … Continua L'articolo Open arms, serve chiarezza su come agì Salvini proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - fattoquotidiano : Su Open Arms renziani ancora indecisi. “Prima leggiamo le carte”. Ma dietro c’è (di nuovo) la partita sulle nomine.… - Oldgenoa : RT @fattoquotidiano: Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese al… - VCopppla : RT @fattoquotidiano: Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese al… -