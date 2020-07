Maggioranza bene nei voti su stato d'emergenza e scostamento di bilancio, ma tensione sulle commisisoni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera dell'aula della Camera alla risoluzione di Maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. Ma le tensioni emergono nelle votazioni per il rinnovo dei vertici delle commissioni. Resta ... Leggi su tg.la7

pfmajorino : Ho capito qual è la linea della maggioranza sul processo a #Salvini e la condivido. Ma sinceramente è una piccola q… - NicolaPorro : #Conte assediato sui fondi #UE: sia opposizione che #Governo vogliono mettere bocca sui 209 miliardi. Ma c'è la… - sandrogozi : Solo per chiarire chi ha creato il #CIAE e come lo abbiamo già usato dal 2014 #Recoveryplan - Da leggere (come semp… - MimodiCreta : RT @fdragoni: A #StaseraItalia ho sentito uno degli ospiti sostenere che l'interesse privato di #Salvini sarebbe stato il suo dividendo pol… - BelforteLeonela : #iostoconsalvini ????????Ho sottoscritto la petizione del sito -

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza bene Commissioni, Lega: "Bene Vallardi riconfermato, ma la maggioranza non c'è più" TargatoCn.it Cascate del Mulino, Dionisi: “Ecco perchè non ho partecipato al tavolo di confronto”

“In merito alle comunicazioni sulla stampa locale e ‘Community Facebook’ dell’amministrazione comunale di Manciano, dove viene annunciato che è stato istituito un tavolo di confronto con la società Te ...

La promessa dell'olio extra vergine di oliva Igp Puglia va mantenuta

Dopo che il modo produttivo ha visto svilita la migliore produzione regionale a marchio Dop, il marchio Igp Olio di Puglia può rappresentare la riscossa ma unica e condivisa dovrà essere la strategia ...

