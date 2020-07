L’ex agente di Osimhen svela: «Non voleva venire in Italia per il problema razzismo» (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ex agente di Victor Osimhen racconta l’avvicinamento al Napoli del suo ex assistito: ecco le parole sull’attaccante nigeriano Jean-Gérard Benoit Czajka, ex agente di Victor Osimhen (sempre più vicino al Napoli), ha parlato a France Football. «Victor non voleva andare in Italia. Fin dall’inizio era bloccato sul giocare in Serie A perché spaventato dai problemi di razzismo. Anche a marzo-aprile mi ha detto: ‘Non voglio giocare in Italia, anche se è alla Juve per 10 milioni netti’. Poi Victor ha parlato molto anche con Koulibaly, decisivo nella sua scelta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

