Islam: al via pellegrinaggio a Mecca in forma ristretta (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - BEIRUT, 29 LUG - Comincia oggi, in forma assai ristretta rispetto al passato a causa dell'emergenza coronavirus, il pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, a cui partecipano poche ... Leggi su corrieredellosport

CorriereQ : Islam: al via pellegrinaggio a Mecca in forma ristretta - LeoBanchi : RT @CBugliano: ?? DOMENICA 26 LUGLIO SAGRA DEL KEBAB Presso lo stand di via F. Cossiga, domenica una festa per unire l'Italia e l'Islam! La… - Giovann07083908 : RT @CBugliano: ?? DOMENICA 26 LUGLIO SAGRA DEL KEBAB Presso lo stand di via F. Cossiga, domenica una festa per unire l'Italia e l'Islam! La… - PoliticheseIl : RT @CBugliano: ?? DOMENICA 26 LUGLIO SAGRA DEL KEBAB Presso lo stand di via F. Cossiga, domenica una festa per unire l'Italia e l'Islam! La… - BBilanShit : RT @CBugliano: ?? DOMENICA 26 LUGLIO SAGRA DEL KEBAB Presso lo stand di via F. Cossiga, domenica una festa per unire l'Italia e l'Islam! La… -

Ultime Notizie dalla rete : Islam via Islam: al via pellegrinaggio a Mecca in forma ristretta La Prealpina Arabia Saudita, al via il pellegrinaggio sacro in modalità Covid

E’ un hajj tutto speciale quello che si apre oggi in un’Arabia Saudita duramente colpita dal Covid: poche migliaia di pellegrini potranno partecipare al pellegrinaggio sacro alla Mecca, uno dei cinque ...

Magenta, gli islamici ottengono uno spazio all'ex fiera

Magenta (Milano), 28 luglio 2020. Alla fine il comune di Magenta ha concesso l’area all’associazione Abu Bakar per lo svolgimento della festa del Sacrificio di venerdì 31 luglio. A tale proposito è st ...

E’ un hajj tutto speciale quello che si apre oggi in un’Arabia Saudita duramente colpita dal Covid: poche migliaia di pellegrini potranno partecipare al pellegrinaggio sacro alla Mecca, uno dei cinque ...Magenta (Milano), 28 luglio 2020. Alla fine il comune di Magenta ha concesso l’area all’associazione Abu Bakar per lo svolgimento della festa del Sacrificio di venerdì 31 luglio. A tale proposito è st ...