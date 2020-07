I camici di Fontana e l'attacco di Meloni a Conte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un punto ragionevole a vantaggio del governo: non bisogna generare confusione. Cosa ne dice Stefano Ceccanti. Le reazioni eccessive, appunto, ma fate tanta tanta tara. Mmmhhh non è materia da commissioni, e quindi da giustizia fatta con il bilancino politico. Forse non è proprio materia da giu Leggi su ilfoglio

camici Fontana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : camici Fontana