HERA, crescono utili e ricavi 1° semestre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – HERA chiude il semestre con un utile netto di 174,9 milioni di Euro, in aumento dello 0,6% rispetto al 2019. I ricavi sono cresciuti dello 0,9% a 3.402,3 milioni di euro ed il Margine operativo lordo (MOL) del 2,5% a a 559,7 milioni. Risultato operativo in crescita del 2,4% a 295,7 milioni di euro Buon contributo sia della crescita organica sia delle recenti variazioni di perimetro, che hanno più che compensato gli effetti negativi dell’emergenza che ha interessato il Paese. Nel settore energetico solida base clienti, cresciuta a 3,3 milioni di clienti, grazie alla recente partnership con Ascopiave. Nei primi sei mesi del 2020 gli investimenti complessivi del Gruppo ammontano a 240,6 milioni di euro, in aumento del 16,2% rispetto ai 207,0 milioni al 30 giugno 2019. Posizione finanziaria netta in ... Leggi su quifinanza

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano ... hanno consentito alla multiutility di compensare gli effetti negativi e continuare a crescere, soprattutto ...

