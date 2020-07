Danno da animali randagi su strada statale: non si applica l'art. 2051 c.c. (Di mercoledì 29 luglio 2020) Responsabilità incidente stradale causato da animali randagi In caso di Danno cagionato da attraversamento di cane randagio su strada Anas, non è configurabile l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto una tale ipotesi si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 22 giugno 2020, n. 12112. La ... Leggi su studiocataldi

