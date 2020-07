Daniele Lazzarin in arte Danti: chi è il compagno di Nina Zilli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di questi tempi si sente tanto il nome di Daniele Lazzarin: un nome e un cognome che possono risuonare sconosciuti di primo acchito ai più eppure anche nello studio di Pierluigi Diaco, quello di Io e te, è riuscito a fare capolino. Meglio noto, soprattutto in ambito musicale come Danti, Lazzarin è l’attuale compagno della nota cantante Nina Zilli. Dalla passione per la musica a quello per Nina Zilli, conosciuta per caso in uno studio di registrazione. Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli Galeotta fu la canzone e chi la scrisse: è stata proprio una collaborazione musicale a far incontrare e innamorare ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Chi è Daniele Lazzarin in arte Danti compagno di Nina Zilli: età biografia e curiosità - #Daniele #Lazzarin #Danti… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Lazzarin Danti | Il “sarto” (di qualità) del Rap italiano CheDonna.it Chi è Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli. Questo pomeriggio, Nina Zilli è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì. La ...

Danti fidanzato Nina Zilli: un inizio di carriera tutto in salita, poi la svolta

Danti è il fidanzato di Nina Zilli. Il ragazzo, nome d’arte di Daniele Lazzarin, non ha avuto un inizio di carriera semplice ma poi è riuscito a svoltare. Danti, nome d’arte di Daniele Lazzarin A 39 a ...

Cenni biografici su Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli. Questo pomeriggio, Nina Zilli è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì. La ...Danti è il fidanzato di Nina Zilli. Il ragazzo, nome d’arte di Daniele Lazzarin, non ha avuto un inizio di carriera semplice ma poi è riuscito a svoltare. Danti, nome d’arte di Daniele Lazzarin A 39 a ...