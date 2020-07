Campidoglio, al via progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Forte Boccea (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 luglio 2020 – Il complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma che si trova nel Municipio XIII, tornerà al suo antico splendore grazie ad un ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza, con la conseguente valorizzazione da un punto di vista ambientale, sociale e funzionale, dell’area esterna al sito. Un’iniziativa che è il frutto di una proficua collaborazione tra Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una significativa porzione dell’area esterna al sito sarà riqualificata per essere fruibile da cittadini e turisti. Mentre la rimanente porzione continuerà ad essere utilizzata dalla Presidenza del Consiglio, che intende recuperarla per interventi funzionali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Campidoglio, al via progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Forte Boccea - zazoomblog : Campidoglio via libera al protocollo d’intesa con Vicariato di Roma: le parrocchie metteranno a disposizione aree p… - CorriereCitta : Campidoglio, via libera al protocollo d’intesa con Vicariato di Roma: le parrocchie metteranno a disposizione aree… - CinqueNews : Ostia Antica, Campidoglio: potenziata illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, via Laurenzi e via Banduri - LavoroLazio_com : Ostia Antica, Campidoglio: potenziata illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, via Laurenzi e... -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio via Campidoglio, al via progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area di Forte Boccea Cinque Quotidiano Campidoglio, al via progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Forte Boccea

Il complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma che si trova nel Municipio XIII, tornerà al suo antico splendore grazie ad un ampio progetto di riqualificazione e ...

Campidoglio, via libera al protocollo d’intesa con Vicariato di Roma: le...

Roma, la Giunta Capitolina ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Vicariato di Roma per la ripresa ...

Il complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma che si trova nel Municipio XIII, tornerà al suo antico splendore grazie ad un ampio progetto di riqualificazione e ...Roma, la Giunta Capitolina ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Vicariato di Roma per la ripresa ...