Calciatore ucciso | aggressione in strada di notte | VIDEO

Diffuse le immagini relative al delitto di un giovane Calciatore ucciso in quello che è un vero e proprio agguato. Giovanissimi anche gli aggressori. Alcuni filmati agghiaccianti estrapolati da delle telecamere di sicurezza mostrano i due assassini di Jordan Sinnott che seguono il Calciatore ucciso in una strada prima di attaccarlo, di notte.

CioppaLeonardo : @CBugliano @angela_massi Sono poche mele marce.(carabinieri Piacenza)!!! Sono poche mele marce.(Serena Mollicone uc… - CioppaLeonardo : @TgLa7 Sono poche mele marce.(ex calciatore ucciso soffocato da carabinieri a Firenze) - reteabruzzocom : DOLORE E LACRIME NELL’ULTIMO ADDIO A LUCA IANNAMORELLI, IL GIOVANE CALCIATORE UCCISO DALLA LEUCEMIA (Video) -