Cagliari-Juventus 2-0, Gagliano e Simeone fermano i bianconeri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari-Juventus 2-0, Gagliano e Simeone regalano i tre punti a Walter Zenga: Cristiano Ronaldo vede allontanarsi la scia di Immobile Cagliari-Juventus termina con la vittoria dei sardi, un finale d’orgoglio per Zenga. Le due squadre scendono in campo senza pressione, con la Juventus campione d’Italia e il Cagliari già salvo. Sarri opta per il turnover e regala la presenza anche a giovani calciatori. I bianconeri gestiscono il possesso del pallone, ma i sardi sembrano avere più voglia di incidere. A sbloccare il match ci pensa il giovane Gagliano, bravo a spingere il pallone in rete al termine di un’azione manovrata. La Vecchia Signora risponde con vari tiri dalla distanza con Cristiano ... Leggi su zon

