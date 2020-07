Scontro tra mezzi: 5 persone coinvolte, una perde la vita (Di martedì 28 luglio 2020) Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Gemona del Friuli. coinvolte nell'urto due auto, a bordo delle quali viaggiano ben cinque persone, tra cui una minore . Per uno dei passeggeri, le cui ... Leggi su udinetoday

NicolaPorro : ?? La difficile gestione degli #immigrati che violano la #quarantena. Lo scontro a #QuartaRepubblica tra… - NicolaPorro : I #5stelle sono contro #imprese e sviluppo? A #QuartaRepubblica duro scontro tra #CarloCalenda e il direttore de La… - NicolaPorro : #RecoveryFund, #MES e #paesifrugali. La lite a #QuartaRepubblica tra Claudio Cerasa e @Capezzone ???? - blackbacara84 : RT @Chantynaa: Sono indecisa sul peggiore concorrente, tra Anna e Pietro. Scontro fra titani #TemptationIsland - Chantynaa : Sono indecisa sul peggiore concorrente, tra Anna e Pietro. Scontro fra titani #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra

Il Sole 24 ORE

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Cavazzo e via Majano: a bordo di una macchina anche una bambina di 9 anni GEMONA. Schianto tra due auto a Gemona: a essere coinvolte cinque persone. Un ...Lunedì 27 luglio, Nicola Porro ha condotto l’ultima puntata di Quarta Repubblica, in prima serata su Rete 4. Tra i temi finali, l’attualità politico-economica e quelle giudiziaria. Al centro della dis ...