“Sbarchi clandestini problema di ordine pubblico”. L’allarme del procuratore di Agrigento (Di martedì 28 luglio 2020) Agrigento, 28 lug – “Servono subito accordi bilaterali per arginare” gli sbarchi dalla Tunisia, che “creano seri problemi di ordine pubblico“, “aggravati dalla pandemia in atto, che mettono a dura prova le forze dell’ordine”. A lanciare l’allarme sull’emergenza sbarchi è il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, intervistato dall’AdnKronos, che in questi giorni sta indagando proprio sul flusso migratorio dal Maghreb. Sono migliaia i tunisini sbarcati negli ultimi giorni solo a Lampedusa, stipati nell’hotspot che può ospitare solo 95 persone e che allo stato attuale vede la presenza di oltre 700 immigrati. “Molti gli arresti per favoreggiamento immigrazione clandestina” Secondo Patronaggio “i ... Leggi su ilprimatonazionale

