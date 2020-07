Salvini: "Io a processo e i migranti arrivano a frotte" (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - "Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all'estero. Mentre i clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici, giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini. Orgoglioso di aver protetto l'Italia e gli italiani: la rifarei e lo rifarò". Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato così gli sbarchi di migranti degli ultimi giorni, e le fughe di alcuni di questi. Nell'hotspot di Pozzallo sono stati individuati 10 positivi al coronavirus che si aggiungono a un altro scoperto il 25 luglio e ai tre ... Leggi su agi

