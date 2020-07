Quando il design è senza etichette (Di martedì 28 luglio 2020) Anche in un’epoca frettolosa e variegata come la nostra, alcune idee riescono a sfidare il tempo. Nel mondo del design, un esempio emblematico è il flacone del Campari Soda. Ancora oggi, in tutto il mondo, questa bevanda viene offerta nella bottiglia che fu commissionata negli anni 30 da Davide Campari a Fortunato Depero (1892-1960). Quella di Campari Soda è una storia di creatività, arte e design che parte da lontano. Leggi su vanityfair

redvcars : non ho commentato con la foto di graphic design is my passion di nuovo proprio per quando lo cancelleranno ???? quindi they better do it - SimoneBonzanini : RT @Pezzadazienda: Come è finita: 'Faccio ing, ma magari faccio il Medtec, se passo il test. Oppure faccio economia, ho passato il test. C… - paolacosta168 : RT @micatwitto: Quando sei laureata in Alta Moda e Fashion Design ma lavori all'IperSoap. - Pezzadazienda : Come è finita: 'Faccio ing, ma magari faccio il Medtec, se passo il test. Oppure faccio economia, ho passato il te… - DavideCrusader : @EleLe08 @francescopi91 @Nino55450072 ?? A quando Riporti, unghia mignolo lunga, marsupi vari, auricolari cordless d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando design Quando il design è senza etichette Vanity Fair.it ASUS ROG Swift PG329Q: monitor gaming con pannello IPS da 175 Hz

In occasione di un evento ROG destinato al mercato asiatico, ASUS ha presentato il nuovo monitor gaming ROG Swift PG329Q, prodotto inserito nella campagna marketing "Super Kill" dell'azienda, identifi ...

Carlo Ratti: “Le cose più belle accadono sui confini di ciò che già conosciamo.”

Intervista esclusiva di Corriereuniv.it al guru del Design, Carlo Ratti, architetto e ingegnere torinese, fondatore e direttore del SENSEable City Lab al MIT – Massachusetts Institute of Technology di ...

In occasione di un evento ROG destinato al mercato asiatico, ASUS ha presentato il nuovo monitor gaming ROG Swift PG329Q, prodotto inserito nella campagna marketing "Super Kill" dell'azienda, identifi ...Intervista esclusiva di Corriereuniv.it al guru del Design, Carlo Ratti, architetto e ingegnere torinese, fondatore e direttore del SENSEable City Lab al MIT – Massachusetts Institute of Technology di ...