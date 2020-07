Pd, Walter Verini nominato tesoriere (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug (Adnkronos) - A seguito delle dimissioni del tesoriere del Partito Democratico, Luigi Zanda, il segretario nazionale Nicola Zingaretti ha nominato Walter Verini nuovo tesoriere Nazionale ai sensi dell'Art.37 comma 3 dello Statuto del Partito. Verrà convocata in forma telematica l'Assemblea Nazionale per ratificare la nomina. Lo rende noto il Pd. “Con la sua esperienza di direzione politica – afferma il segretario Zingaretti - sono certo che Walter sia la persona giusta per proseguire in un delicato incarico sulla strada intrapresa da Zanda. Voglio in questa occasione ringraziare Luigi per questi mesi di appassionato impegno che ha portato ad importanti traguardi, in un contesto difficile, tra tutti il massimo risultato raggiunto nella storia del Pd nella ... Leggi su iltempo

