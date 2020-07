M5S: criticità di metodo e merito in piano già vecchio (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Il piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, nasce gia’ vecchio e sebbene ci sia la necessita’ di dotare la regione di una pianificazione in tal senso, vanno superate preventivamente tutte quelle criticita’ in esso contenute e per le quali si rischia seriamente che esso venga bocciato in sede europea perche’ non in linea con le direttive in materia di rifiuti.” “Questo provvedimento, atteso da anni dalle amministrazioni locali che stanno vivendo una situazione di totale anarchia, presenta delle criticita’ di merito e di metodo, che sono prepotentemente emerse nell’atteggiamento della maggioranza che ha escluso ogni passaggio nella Commissione competente, rifiutando di fatto le osservazioni dei commissari che per anni sono stati vicini ai cittadini e che ... Leggi su romadailynews

erregi69 : Piano rifiuti-M5S Lazio: Criticità di metodo e di merito in un provvedimento che nasce già vecchio - Gio2020Gio : @Andrea0606061 @andreacesqui @PAOLO21071966 @virginiaraggi Ahaha Il link parla di criticità al prgt originale.m5s n… - espressione24 : AVEZZANO -Gravissima criticità all'ospedale di Avezzano, altro durissimo atto di accusa del Consigliere regionale d… - Andyesti : @spinax64 @MarceVann @007Vincentxxx @ale_dibattista @luigidimaio È un pezzo per lo più delirante. Le criticità del… - ONDANEWSweb : Finanziamenti giovani agricoltori campani.Denuncia del M5S: 'Emergono tutte le criticità dei bandi regionali' -… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S criticità Parabiago, opposizioni contro la riqualificazione dell'area ex Rede LegnanoNews