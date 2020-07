Liste d’attesa, Cimo-Fesmed “La libera professione è un diritto” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’emergenza Covid ha stravolto il mondo ma non ha cambiato la linea demagogica della politica italiana, che vuole vedere nella libera professione intramuraria la causa dei lunghi tempi di attesa nella sanità. Prevedere di vietarla, violando così i diritti professionali dei medici e ignorando che la causa dei tempi lunghi è la carenza strutturale di medici specializzati, dimostra che la politica non ha imparato nulla dalla crisi”. Questa la reazione di Cimo-Fesmed all’intervento del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa in Parlamento in risposta a una interrogazione sul tema delle Liste di attesa ambulatoriali.“Non è bastato l’estremo impegno del personale sanitario contro il Covid – commenta il presidente ... Leggi su ildenaro

