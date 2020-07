I pm e l’eutanasia del Parlamento (Di martedì 28 luglio 2020) La Corte di Assise di Massa ha assolto Marco Cappato e Mina Welby, imputati per aiuto al suicidio di Davide Trentini, “perché il fatto non sussiste”. Cappato e Welby avevano accompagnato in Svizzera Trentini dove gli è stata praticata l’eutanasia. Il pubblico ministero Marco Mansi aveva chiesto una Leggi su ilfoglio

Salu70Sl : RT @fendente1: Gran Consiglio del Canton Ticino : Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani - Firma la petizione! - TheQ_continuum : @antonioripa @marcocappato @Mina_Welby @EutanaSiaLegale @Makkoxnonfarlo Vi è poi la questione abusi del sistema già… - lovefoolstar : Gran Consiglio del Canton Ticino : Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani - Firma la petizione!… - bymetta : RT @DonaIasio: Gran Consiglio del Canton Ticino : Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani - Firma la petizione! - CGagliarducci : Gran Consiglio del Canton Ticino : Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : l’eutanasia del L’eterno ritorno dell’oro: da Creso a oggi. Gli investimenti e la regola del 7% Corriere della Sera