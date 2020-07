Gomez regala 3 punti all'Atalanta: vittoria sofferta in rimonta a Parma (Di martedì 28 luglio 2020) L'Atalanta batte il Parma 2-1 nel match del Tardini. Gli uomini di Gasperini vanno in svantaggio nel primo tempo grazie alla rete siglata da Kulusevski al 43 minuto. Leggi su tuttonapoli

PARMA - L'Atalanta riesce a sconfiggere il Parma in rimonta grazie alle reti nel secondo tempo di Malinovskyi e Gomez, che ritrova la rete dopo un girone. Il Papu, infatti, aveva siglato l'ultimo gol ...Un gran gol del 'Papu' Gomez, capitano argentino dell'Atalanta, regala i tre punti agli orobici che è dunque momentaneamente al secondo posto in classifica. Al Tardini, il Parma domina per un tempo e ...