Genoa, Nicola: “Il Sassuolo è forte, ma noi vogliamo la vittoria per la salvezza” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ci aspetta una partita niente affatto facile, ne siamo coscienti. Ma ci manca un risultato positivo per raggiungere la salvezza, l’obiettivo che pensiamo di meritare per la nostra gente e per la nostra storia. Sono sette mesi che non pensiamo ad altro, sette mesi che dedichiamo ogni goccia di sudore a questa impresa. Lo vogliamo tutti fortemente: domani c’è una grande opportunità, dobbiamo giocarcela e avere la forza di completare l’opera“. Queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Genoa, alla vigilia della partita sul campo del Sassuolo, valevole per la penultima giornata di Serie A. La squadra ligure ha bisogno di due punti per assicurarsi la permanenza nella massima serie di campionato. “Abbiamo vissuto due tornei in uno” ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Genoa, le dichiarazioni del tecnico Davide #Nicola alla vigilia del match contro il #Sassuolo #calcio #SerieA - CronacheTweet : #Nicola in conferenza: «Vogliamo la salvezza e la meritiamo. De Zerbi bravissimo». - buoncalcio : #Genoa #Nicola: “Domani una grande opportunità. Andiamocela a prendere” – VIDEO - 1canalesport : Genoa: Nicola recupera Lerager, rilancia Schone e si affida a Pandev - buoncalcio : #SassuoloGenoa: i convocati di Nicola. Lerager torna dalla squalifica -