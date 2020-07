Finalmente il debito comune, un nuovo inizio per l’Europa (Di martedì 28 luglio 2020) La pandemia poteva segnare la fine dell’Europa, pare averne segnato un nuovo inizio, con esiti inimmaginabili anche solo sei mesi or sono.La maratona negoziale di quasi quattro giorni in Consiglio ha generato misure per 390 miliardi di sovvenzioni da non rimborsare e 360 miliardi di prestiti, per un equivalente di 750 miliardi di euro complessivi, per l’Italia 209 miliardi. Più dei 130mld di euro attualizzati che dispose il piano Erp, meglio conosciuto come piano Marshall per il nostro Paese (per quanto quello fosse al 90% non rimborsabile, dettaglio non da poco).Una mole di risorse imponente cui si aggiunge il pacchetto da 540 miliardi (Bei-Mes-Sure) già approvato dal Consiglio per una potenza di fuoco non lontana dai 1500 miliardi che si ritenevano dai più ottimisti una risposta davvero straordinaria alla crisi da ... Leggi su huffingtonpost

L’Italia sarà l’unico contribuente netto del bilancio Ue a diventare beneficiario netto delle sovvenzioni. Ma in cambio i paesi cosiddetti “frugali” ottengono degli sconti di bilancio. Ora la palla pa ...

È tempo delle scelte, prima di un autunno difficile e impegnativo

Europa, nonostante tutto. La conclusione dell’estenuante Consiglio Europeo, a metà luglio, ha sancito l’ingresso delle Ue in una nuova fase, dopo gli anni dell’ortodossia dei conti in regola con i par ...

