De Laurentiis: «Idea playoff per spezzare il dominio della Juventus» (Di martedì 28 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis ha commentato il possibile cambio di format per la Serie A: le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato il possibile cambio di format per la Serie A. «Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la FIGC stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscalcionapoli1 : Vulpis: “Sui diritti tv mi affascina molto più l’idea di De Laurentiis che quella del fondo” - apetrazzuolo : L'ANALISI - Vulpis: “Sui diritti tv mi affascina molto più l'idea di De Laurentiis che quella del fondo” - PaoloBMb70 : Diritti TV Serie A, addio a Sky e DAZN: l'idea di De Laurentiis - ringoringhetto : Diritti TV Serie A, addio a Sky e DAZN: l'idea di De Laurentiis | Libero Tecnologia - el__cantero : @enzomarangio @SerieA Peccato però che idea e proposta furono di De Laurentiis -