Cordata di alpinisti cade in un crepaccio su Monte Bianco: missione di salvataggio in corso (Di martedì 28 luglio 2020) Una Cordata di alpinisti e’ caduta in un crepaccio lungo la via normale italiana al Monte Bianco. L’incidente si e’ verificato a Monte del rifugio Gonella, a circa 3.300 metri di quota. E’ in corso il recupero degli scalatori. Sul posto stanno intervenendo il soccorso alpino valdostano e il soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri - rep_torino : Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri: estratti vivi [di CARLOTTA ROCCI] [aggio… - AnsaValledAosta : Cordata alpinisti caduta in crepaccio su Monte Bianco. Sul versante italiano, missione di salvataggio in corso #ANSA - AnsaValledAosta : Cordata alpinisti caduta in crepaccio su Monte Bianco. Sul versante italiano, missione di salvataggio in corso #ANSA - rep_torino : Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri [di CARLOTTA ROCCI] [aggiornamento delle… -