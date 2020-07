Consiglieri in lockdown ma con maxi rimborsi per gli spostamenti: scoppia lo scandalo in due Regioni (Di martedì 28 luglio 2020) I Consiglieri di alcune Regioni hanno ricevuto bonus da migliaia di euro per gli spostamenti anche durante il lockdown. Mentre moltissimi italiani, fermi dal lavoro per tre mesi, durante il lockdown sono rimasti a secco, i Consiglieri di alcune Regioni anche durante il periodo di blocco del paese, hanno continuato a percepire bonus ed indennità … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

