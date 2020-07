Abusi e violenze contro la compagna, arrestato 31enne (Di martedì 28 luglio 2020) Dalle botte alla violenza sessuale , arrivando anche a bruciarla con le sigarette . Questi gli Abusi a cui un uomo di 30 anni, cinese, avrebbe sottoposto per mesi la sua compagna 40enne, sua ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Abusi violenze Abusi e violenze contro la compagna, arrestato 31enne LA NAZIONE Le accuse di abusi e molestie nel rock indipendente californiano

Nell’ultima settimana ci sono state una serie di accuse di molestie sessuali e abusi psicologici che hanno rianimato il dibattito sul sessismo e gli abusi nella scena musicale del rock indipendente st ...

Per mesi la picchiava e abusava di lei: arrestato 30enne

Per mesi la picchiava e abusava di lei, arrivando persino a bruciarla con le sigarette. L'uomo, un 30enne cinese, è stato arrestato dalla polizia a Prato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cau ...

