Ufficiale – Inter-Napoli, i convocati di Gattuso: un top fuori dalla lista (Di lunedì 27 luglio 2020) Inter-Napoli, i convocati di mister Gattuso: Kostas Manolas resta a casa In vista della gara che vedrà il Napoli impegnato contro i nerazzurri di Conte … L'articolo Ufficiale – Inter-Napoli, i convocati di Gattuso: un top fuori dalla lista proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Inter : #InterPodcast ?????? Disponibile in ???????????? su Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn e Deezer!… - MondoNapoli : UFFICIALE - Tutti gli squalificati per la prossima giornata, due giocatori saltano Inter-Napoli! -… - NCN_it : #UFFICIALE – I #CONVOCATI DI #GATTUSO PER L'#INTER: ASSENTI #MANOLAS E LO SQUALIFICATO #MERTENS #InterNapoli - MondoNapoli : UFFICIALE - Inter-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso - - CorradoBGsex : RT @fcin1908it: Inter, UFFICIALE il rimborso ai tifosi per le partite a porte chiuse: le modalità per richiederlo -