Spaventoso incidente nella notte: auto con due ragazzi precipita in mare (Di lunedì 27 luglio 2020) Poteva finire davvero male stanotte intorno alle 3 in località Molino di mare che collega la località balneare di San Menaio a Rodi Garganico. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto con a bordo un ragazzo e una ragazza è precipitata in mare. I due occupanti, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, non avrebbero riportato ferite gravi. La Fiat Punto è carambolata in spiaggia e poi in acqua dopo un volo di alcuni metri, non prima però di aver travolto la recinzione del marciapiedi laterale alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Sulla Rivoltana a Trucazzano, hinterland Est di Milano, tutto è accaduto intorno alle 17.25, come ... Leggi su caffeinamagazine

Notte di paura per due ragazzi nel Foggiano: intorno alle 3 di notte la loro auto è precipitata in mare, sulla strada che collega San Menaio (località balneare frazione di Vico del Gargano) a Rodi Gar ...

