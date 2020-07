Sogefi, chiude semestre in perdita con impatto Covid su ricavi (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Sogefi ha chiuso il primo semestre con un risultato netto in perdita per 28,8 milioni di euro, rispetto a un utile di 6,9 milioni del primo semestre 2019. I ricavi sono ammontati a 519,5 milioni, in flessione del 33,2% a cambi storici e del 31,2% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2019. L’EBITDA è ammontato a 47 milioni rispetto agli 86,4 milioni nel corrispondente periodo del 2019, principalmente a causa del crollo dei volumi. L’EBIT è stato negativo per € 18,8 milioni a fronte di un risultato positivo di 24,4 milioni nel primo semestre 2019. L’indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 30 giugno 2020 è aumentato a 327 milioni, da € 256,2 milioni a fine 2019 e € 267,3 milioni a ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Sogefi chiude Sogefi, chiude semestre in perdita con impatto Covid su ricavi Borsa Italiana Sogefi, chiude semestre in perdita con impatto Covid su ricavi

(Teleborsa) - Sogefi ha chiuso il primo semestre con un risultato netto in perdita per 28,8 milioni di euro, rispetto a un utile di 6,9 milioni del primo semestre 2019. I ricavi sono ammontati a 519,5 ...

(Teleborsa) - Sogefi ha chiuso il primo semestre con un risultato netto in perdita per 28,8 milioni di euro, rispetto a un utile di 6,9 milioni del primo semestre 2019. I ricavi sono ammontati a 519,5 ...