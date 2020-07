Migranti, Bartolo contro Minniti: “Il Pd si dissoci” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Appena qualche settimana fa l’assemblea del Pd, all’unanimità, aveva deciso di votare contro il rifinanziamento alla guardia costiera libica. Il voto in Aula nel Parlamento italiano, lo sappiamo bene, è andato diversamente. Adesso leggiamo le fantasiose opinioni personali dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti che, sulla base di non si capisce quali riscontri scientifici, ci racconta di una presunta correlazione tra il Covid e la migrazione delle persone che scappano da quelle terre depredate dal civilissimo Occidente”. Così, sui social network, l’eurodeputato e vicepresidente della Commissione LIBE, Pietro Bartolo. Leggi su dire

