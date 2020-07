In video hand-on il Samsung Galaxy Watch 3: design e caratteristiche (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarà presentato il prossimo 5 agosto a margine del Galaxy UnPacked che vedrà protagonisti i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra anche il Samsung Galaxy Watch 3, il nuovo indossabile del colosso di Seul. Grazie al lavoro di TechTalkTV potete gustarvi l'orologio intelligente in un video hand-on di circa 3 minuti, in cui si possono facilmente evincere il design e buona parte delle specifiche tecniche del wereable. Nel filmato si può vedere chiaramente l'interfaccia, così come il corpo del Samsung Galaxy Watch 3 dal vivo, che ricordiamo avrà uno schermo da 1,2 pollici ed una ghiera rotante fisica, anche se snellita e molto più simile a quella di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : video hand In video hand-on il Samsung Galaxy Watch 3: design e caratteristiche OptiMagazine Samsung Galaxy Watch 3, è l'ora del primo video hands-on

Ed è proprio lui il protagonista del nuovo video hands-on pubblicato dal canale TechTalkTV. Si tratta del primissimo filmato di questo genere per il futuro orologio di Samsung, le cui funzioni e le ...

