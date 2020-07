In canoa per San Gennaro: processione in mare in onore del patrono (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – processione in canoa per omaggiare San Gennaro. È questa la singolare iniziativa dell’associazione “Sii turista della tua città”, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale, sociale e artistica della città. L’idea è quella di dar vita alla prima processione via mare per San Gennaro. “Abbiamo scelto di portare il busto di San Gennaro, il patrono a guardia della nostra città da oltre 7 secoli in processione nel Golfo di Napoli, partiremo da Giuseppone a mare e arriveremo sino al Castel dell’Ovo”, annunciano gli organizzatori. “Il busto di San Gennaro sarà posizionato ... Leggi su anteprima24

FranTonizzo : #RigorosamenteLIVE Diretta dalla canoasangiorgio per le gare sui 200 metri, 500 metri e 2000 metri!… - vespergeist : RT @criz_bi: ????Domenica ti porterò sul lago vedrai sarà bello caricare l'auto faremo un giro in canoa possiamo anche guardare le previsioni… - criz_bi : ????Domenica ti porterò sul lago vedrai sarà bello caricare l'auto faremo un giro in canoa possiamo anche guardare le… - infoitsalute : Da Cremona alla foce del Po in canoa per riscoprire la bellezza del Grande Fiume - _dinomeedifatto : Forse devo andare pure io in Antartide come la Blanchett a raccogliere provette d'acqua in canoa con Troian Bellisa… -

Ultime Notizie dalla rete : canoa per Canoa si rovescia alle Gole del Nera, paura per i canoisti Il Mattino Canoa al tramonto: cena e tenda nell'oasi del fiume Alento

I partecipanti potranno dedicarsi a giri in canoa al tramonto, cena e tenda in riva al lago. Nel pacchetto proposto dagli organizzatori rientrano anche la colazione del giorno successivo e la seconda ...

Estate a Policoro: le spiagge più belle, il golf e i borghi da scoprire

Non è il solito mare. Lo scrittore britannico Norman Douglas se n’era accorto già nel 1915, quando passò dal Bosco Pantano di Policoro per il suo Grand Tour: è un luogo unico questo groviglio verde ne ...

I partecipanti potranno dedicarsi a giri in canoa al tramonto, cena e tenda in riva al lago. Nel pacchetto proposto dagli organizzatori rientrano anche la colazione del giorno successivo e la seconda ...Non è il solito mare. Lo scrittore britannico Norman Douglas se n’era accorto già nel 1915, quando passò dal Bosco Pantano di Policoro per il suo Grand Tour: è un luogo unico questo groviglio verde ne ...