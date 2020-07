Dipingendo col sangue di drago (Di martedì 28 luglio 2020) Nel suo studio americano, lasciata ormai la Germania dei furori nazisti alle spalle, il grande pittore e docente Josef Albers allineava più di ottanta sfumature di giallo. Ma l’artista non si riteneva soddisfatto: erano troppo pochi per poter catturare, una volta per tutte, quella «discrepanza tra fatto fisico e effetto psichico» che è insita in ogni soggetto cromatico che attraversi il nostro sguardo. Proprio lui aveva dedicato l’intera vita a cancellare dai suoi studenti qualsiasi idea preconcetta: nessun colore esiste … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

