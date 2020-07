Belen Rodriguez colpisce ancora in punta fioretto, tira in ballo la lealtà e la fedeltà - (Di lunedì 27 luglio 2020) Francesca Galici Spesso le parole fanno più male delle azioni e Belen Rodriguez sembra mette in pratica il principio della goccia cinese verso Stefano De Martino, con continue frecciate mirate e precise sull'argomento fedeltà Stafano De Martino ha tradito o non ha tradito Belen Rodriguez? È questa la domanda che serpeggia tra gli ombrelloni in spiaggia in questa strana estate 2020. Da quando, a fine maggio, è stata annunciata la separazione della coppia, sono tantissime le voci che si sono rincorse sul loro conto. Da qualche settimana anche Alessia Marcuzzi è finita dentro questo turbinio impazzito di gossip perché, stando ad alcune indiscrezioni rilanciate da Dagospia, l'ex ballerino avrebbe tradito sua moglie con la conduttrice romana. Una voce che tutti e tre i ... Leggi su ilgiornale

