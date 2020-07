Avengers: Endgame, Katherine Langford commenta la sua scena tagliata (Di lunedì 27 luglio 2020) Katherine Langford, che ha interpretato la versione adulta della figlia di Tony Stark in Avengers: Endgame si è aperta sul taglio della sua scena nel film. Molti sanno che una delle scene finali di Avengers: Endgame in cui avremmo dovuto vedere Katherine Langford nel ruolo di Morgan, la figlia di Tony Stark da grande, è stata tagliata per esigenze di produzione. Oggi l'attrice commenta la scelta di Marvel. La giovane attrice ha raccontato cosa si prova a esseri tagliati via dal film con il maggior incasso di tutti i tempi, parlando con la conduttrice radiofonica australiana Smallzy spiegando: "Anche se sono stata tagliata dal film posso comunque dire di essere stata ... Leggi su movieplayer

badtasteit : #AvengersEndgame, Katherine Langford dalla scena tagliata al possibile ritorno di Morgan Stark - CorvoRaffaello : RT @juvandme: ?? AVENGERS ENDGAME - JUV&ME LIVE, ALWAYS WITH YOU ?? Lunedì 27 Luglio ore 22:30 ?? Ospite della serata : @LGramellini http… - LGramellini : RT @juvandme: ?? AVENGERS ENDGAME - JUV&ME LIVE, ALWAYS WITH YOU ?? Lunedì 27 Luglio ore 22:30 ?? Ospite della serata : @LGramellini http… - di_modica : RT @juvandme: ?? AVENGERS ENDGAME - JUV&ME LIVE, ALWAYS WITH YOU ?? Lunedì 27 Luglio ore 22:30 ?? Ospite della serata : @LGramellini http… - cHoPiN2406 : RT @juvandme: ?? AVENGERS ENDGAME - JUV&ME LIVE, ALWAYS WITH YOU ?? Lunedì 27 Luglio ore 22:30 ?? Ospite della serata : @LGramellini http… -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame I registi di “Avengers: Endgame” al lavoro sul film più costoso di Netflix macitynet.it Avengers: Endgame, Katherine Langford commenta la sua scena tagliata

La giovane attrice ha raccontato cosa si prova a esseri tagliati via dal film con il maggior incasso di tutti i tempi, parlando con la conduttrice radiofonica australiana Smallzy spiegando: "Anche se ...

Avengers: Endgame, Katherine Langford dalla scena tagliata al possibile ritorno di Morgan Stark

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

La giovane attrice ha raccontato cosa si prova a esseri tagliati via dal film con il maggior incasso di tutti i tempi, parlando con la conduttrice radiofonica australiana Smallzy spiegando: "Anche se ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...