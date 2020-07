Ancelotti: “Giusto e doveroso confermare Pioli e Ibrahimovic. Juventus? Scudetto meritato e l’anno prossimo…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per parlare della sua prima annata in Premier League con i Toffees e le vicende calde anche del calcio italiano tra Juventus e Milan soprattutto.Ancelotti: "Giusto confermare Pioli e Ibra. Scudetto Juventus meritato"caption id="attachment 908343" align="alignnone" width="493" Ancelotti (getty images)/caption"Campionato post Covid-19? Una stagione lunghissima. A livello personale è iniziata a metà luglio ed è finita a fine luglio. Un calcio diverso. Dal mio punto di vista meno piacevole. Un calcio più tecnologico che ha perso un po' di emozione. Il fatto che gli stadi siano ... Leggi su itasportpress

_AndreaPontone : #Ancelotti in un anno e mezzo ha distrutto (suo malgrado) il #Napoli a livello di spogliatoio, equilibrio tattico e… - paolo_raff : @SaxSan2 Però non so se concordi con me Salvatore questo attacco che vedo mediatico su Allan non lo trovo giusto. 3… - Upupa234 : @GiuSette7 Giusto due stagioni fa dando per vinto il campionato lo stavi per perdere . Poi il campionato perso con… - demotivatrice10 : @GhostJR_ No guarda io ti voglio rassicurare sul fatto che lo trovo davvero un mezzo giocatore, non c'entra niente… - seholsem : Si può essere contrari alla permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli senza per forza rimpiangere Ancelotti?… -