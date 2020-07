Vivid Wise As, altro record (Di domenica 26 luglio 2020) Tutto come da copione: non doveva esserci corsa, nel Freccia d'Europa a Napoli, e così è stato. Vivid Wise As, favoritissimo, ha consegnato il GP consecutivo ai cavalli allenati dal team Gocciadoro e ... Leggi su corrieredellosport

romainporee : RT @FORNIGrard1: Antonio Somma et Allessandro Gocciadoro con VIVID WISE AS à Napoli per la Frecvia EUROPA (1’10’’4) - turfsudouest : RT @FORNIGrard1: Antonio Somma et Allessandro Gocciadoro con VIVID WISE AS à Napoli per la Frecvia EUROPA (1’10’’4) - Ivct5 : RT @FORNIGrard1: Antonio Somma et Allessandro Gocciadoro con VIVID WISE AS à Napoli per la Frecvia EUROPA (1’10’’4) - antoniosomma8 : GP FRECCIA D’EUROPA 1.10.4 equagliato il record della pista di Napoli VIVID WISE AS #bivans #gocciadoro… - USHWACanada : RT @FORNIGrard1: Antonio Somma et Allessandro Gocciadoro con VIVID WISE AS à Napoli per la Frecvia EUROPA (1’10’’4) -

Ultime Notizie dalla rete : Vivid Wise Vivid Wise As, altro record Corriere dello Sport Vivid Wise As, altro record

Tutto come da copione: non doveva esserci corsa, nel Freccia d’Europa a Napoli, e così è stato. Vivid Wise As, favoritissimo, ha consegnato il GP consecutivo ai cavalli allenati dal team Gocciadoro e ...

Napoli di gala con quattro GP

Serata di gala stasera ad Agnano, con ben quattro GP, due dei quali di gruppo 1, e ingresso gratuito per il pubblico. Se il Freccia d’Europa si presenta quasi come una formalità per Vivid Wise As (nel ...

Tutto come da copione: non doveva esserci corsa, nel Freccia d’Europa a Napoli, e così è stato. Vivid Wise As, favoritissimo, ha consegnato il GP consecutivo ai cavalli allenati dal team Gocciadoro e ...Serata di gala stasera ad Agnano, con ben quattro GP, due dei quali di gruppo 1, e ingresso gratuito per il pubblico. Se il Freccia d’Europa si presenta quasi come una formalità per Vivid Wise As (nel ...