Vince 22 milioni e fa a metà con l’amico, per un patto del 1992 (Di domenica 26 luglio 2020) “Pacta sunt servanda” dicevano gli antichi. Tom Cook, americano del Wisconsin, ne è la conferma. Ha clamorosamente azzeccato i numeri del Powerball, portandosi a casa un jackpot da 22 milioni di dollari, ma non si dimenticato della stretta di mano nel lontano 1992. Quel giorno fece un patto con il suo amico, Joseph Feeney, per cui se uno dei due avesse mai vinto qualcosa, avrebbero fatto a metà.Così Tom ha telefonato a Joseph per dirgli che c’erano 11 milioni di dollari per lui. “Una stretta di mano è una stretta di mano” ha detto Tom alle tv. Leggi su huffingtonpost

