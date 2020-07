Taranto: danni a pullman di città Denuncia di Kyma Amat (Di domenica 26 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Nella serata di sabato si sono verificati due gravi atti vandalici contro autobus di Kyma Mobilità Amat. Il più grave è accaduto nella tarda serata al Quartiere Paolo VI su un autobus della Linea 17, dove è rimasto ferito un nostro autista. Il secondo episodio è avvenuto a Statte, ai danni di un autobus della Linea 4 il cui vetro della porta posteriore è andato in frantumi lasciano miracolosamente illesi autista e passeggeri. I vertici della società partecipata lunedì saranno in procura per Denunciare i fatti. Sugli episodi interviene Palo Castonovi, Assessore alle Società partecipate del Comune di Taranto: «esprimo, a nome mio e di tutta ... Leggi su noinotizie

Taranto, assicurazioni truffate, 100 indagati

Sono cento gli indagati coinvolti in una maxi inchiesta della procura ionica su truffe assicurative messe a segno organizzando sinistri falsi con la complicità di alcuni medici e avvocati. In questi g ...

Pietre contro due bus di città, ferito un conducente

Pioggia di pietre contro due bus di città a Taranto. E a farne le spese è un conducente colpite ... Fortunatamete non si è registrato alcun ferito, ma danni al mezzo. Ultimo aggiornamento: 10:29 © ...

