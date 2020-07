Spari a protesta antirazzista in Texas, un morto (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA, 26 LUG - Un uomo è morto durante le proteste di Black Lives Matter ieri sera a Austin, in Texas. Lo riferisce la polizia locale che, in un punto stampa nella notte, diffuso sui social, ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

